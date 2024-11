Gqitalia.it - Educazione sostenibile

Leggi tutto su Gqitalia.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Il 2025 per Titouan Bernicot sarà un anno da ricordare. Il suo progetto, ambizioso, ma non per questo impossibile, è quello di piantare un milione di coralli. Una sfida che ha dell’incredibile, ma non per lui che da quando ha fondato la sua Coral Gardeners attraverso un crowdfunding nel 2017 con lo scopo di salvaguardare a tutti i costi le barriere coralline – ha avuto supporter importanti, del calibro di Lewis Hamilton, Jason Momoa, Larry Page e molti altri – non si è mai perso d’animo. Anzi. «Odyssey 2025 è la strategia che abbiamo elaborato intorno al 2020 per delineare la direzione di quello che avremmo fatto nell’arco dei successivi cinque anni, dal 2020 al 2025, per stabilire quali fossero i nostri obiettivi e progetti», ci racconta con un inglese marcatamente francese lo stesso Titouan.