Thesocialpost.it - Delitto Sarah Scazzi, una storia infinita e quei dubbi sospesi

(Di venerdì 1 novembre 2024) Una ragazza di 15 anni che scompare in una torrida mattinata di fine agosto e viene trovata morta dopo 42 giorni scanditi da angoscia e sospetti; le indagini come un percorso a ostacoli tra piccoli segreti e grandi depistaggi, confessioni e ritrattazioni, bugie e mezze verità; il processo con la sentenza definitiva che ancora adesso, a distanza di 14 anni, non sgombra il campo dae polemiche. E poi il luogo, un minuscolo angolo di Puglia, Avetrana. Questi gli ingredienti deldiche ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso. Per l’omicidio, la cugina di, Sabrina Misseri, e sua madre, Cosima Serrano, furono accusate e condannate all’ergastolo. La Corte Suprema di Cassazione, confermando la sentenza nel 2017, stabilì che le due donne avevano un ruolo centrale nel