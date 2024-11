Ilfoglio.it - Decidere il genere del neonato a prescindere dal sesso di nascita: ora in Germania si può

Leggi tutto su Ilfoglio.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: Oggi inentra in vigore una delle leggi trans più estreme al mondo. Oltre a consentire a chiunque il “cambio di” – self-id – con un semplice atto anagrafico (come già avviene in Spagna grazie alla Ley Trans), atto che per la legge tedesca potrà però essere successivamente revocato per procedere a ulteriore cambio una volta l’anno, in un progetto di fluidità totale secondo la convenienza del momento, si potrà perfinodi attribuire al proprioilche si preferisce adaldi. Le opzioni possibili sono quattro: maschio, femmina, nessuno/a o diverso/a. Il self-id è consentito a partire dai 14 anni e se le famiglie si oppongono il minore potrà rivolgersi al tribunale. Si tratta di fatto di un’abolizione delsostituito con la libera identità di