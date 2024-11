Crisi industriale a Vicenza: ore di cassa integrazione pari a quelle del 2023 (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel corso dei primi nove mesi del 2024, la provincia di Vicenza ha registrato un numero di ore di cassa integrazione ordinaria che eguaglia quello dell’intero anno precedente. Questo dato, emerso dalle analisi di Confindustria Vicenza, suggerisce una stagnazione preoccupante del mercato del lavoro nella regione. Alberto Favero, vicepresidente di Confindustria Vicenza, ha messo in evidenza come l’Italia si trovi in una fase di stallo significativo, con un sistema industriale in difficoltà . Un modello di sviluppo in Crisi Secondo le dichiarazioni di Favero, la situazione attuale non rappresenta un semplice rallentamento temporaneo, ma piuttosto un problema strutturale più profondo. Il modello di sviluppo europeo, un tempo trainato dalla potenza economica della Germania, sembra aver perso slancio. Gaeta.it - Crisi industriale a Vicenza: ore di cassa integrazione pari a quelle del 2023 Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel corso dei primi nove mesi del 2024, la provincia diha registrato un numero di ore diordinaria che eguaglia quello dell’intero anno precedente. Questo dato, emerso dalle analisi di Confindustria, suggerisce una stagnazione preoccupante del mercato del lavoro nella regione. Alberto Favero, vicepresidente di Confindustria, ha messo in evidenza come l’Italia si trovi in una fase di stallo significativo, con un sistemain difficoltà . Un modello di sviluppo inSecondo le dichiarazioni di Favero, la situazione attuale non rappresenta un semplice rallentamento temporaneo, ma piuttosto un problema strutturale più profondo. Il modello di sviluppo europeo, un tempo trainato dalla potenza economica della Germania, sembra aver perso slancio.

