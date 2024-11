Crescita del mercato dei vini kasher: analisi e prospettive future - Facebook WhatsApp Twitter Il mercato dei vini kasher si prepara a una fase di espansione significativa nei prossimi anni. Secondo l’Osservatorio sull’export dei vini kasher, realizzato da Edoardo Freddi International, si prevede un incremento del valore del mercato globale, con un tasso annuo composto stimato tra il 5 e il 7% nei prossimi cinque anni. Questo comportamento si riflette particolarmente in Europa e negli Stati Uniti, dove la richiesta di vini kasher sta crescendo in modo sostanziale sia nel settore della ristorazione che nei punti vendita specializzati. Le proiezioni di Crescita per il mercato europeo e statunitense La domanda di vini kasher in Europa è destinata a incrementare del 5% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Gaeta.it - Crescita del mercato dei vini kasher: analisi e prospettive future Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Ildeisi prepara a una fase di espansione significativa nei prossimi anni. Secondo l’Osservatorio sull’export dei, realizzato da Edoardo Freddi International, si prevede un incremento del valore delglobale, con un tasso annuo composto stimato tra il 5 e il 7% nei prossimi cinque anni. Questo comportamento si riflette particolarmente in Europa e negli Stati Uniti, dove la richiesta dista crescendo in modo sostanziale sia nel settore della ristorazione che nei punti vendita specializzati. Le proiezioni diper ileuropeo e statunitense La domanda diin Europa è destinata a incrementare del 5% nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Crescita del mercato dei vini kasher: fino a +7% nei prossimi cinque anni

