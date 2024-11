Lettera43.it - Corea del Nord: «Al fianco della Russia fino alla vittoria contro l’Ucraina»

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lettera43.it: Durante il vertice russo-no in corso a Mosca, i ministri degli Esteri dei due Paesi alleati, Choe Son-hui e Sergei Lavrov, pur non confermando lo schieramento di truppe di Pyongyang sul fronte ucraino, hanno fatto intendere molto. Choe ha affermato che ladelè «fermamente accanto ai suoi compagni russi», aggiungendo di non aver alcun dubbio sul fatto che Mosca riporterà «una grandeKyiv. I due ministri non hanno né confermato né smentito le accuse dell’Occidente secondo cui migliaia di soldatini si troverebbero già nella regione di Kursk.