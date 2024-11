“Conte al suo posto”, il retroscena sul tecnico della big è clamoroso: avete sentito? - Arriva un retroscena a sorpresa in merito a uno degli allenatori della big di Serie A: tirato in ballo anche il tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte. Il Napoli si gode il primo posto e una competitività finalmente ritrovata: contro il Milan, gli azzurri hanno mandato un messaggio molto forte a tutta la Serie A. Il primato in classifica, però, va difeso, visto che l’Inter con la vittoria contro l’Empoli ha fatto capire che difficilmente mollerà la presa. La squadra nerazzurra sembra essere la rivale numero uno per gli azzurri e non potrebbe essere altrimenti se si considera che si tratta dei campioni d’Italia in carica. Sono in molti ormai a pensare che la lotta per il Tricolore sarà un affare tra Napoli e Inter, malgrado si è appena alle decima giornata e manchi molto al traguardo finale. Leggi tutto su Spazionapoli.it (Spazionapoli.it - venerdì 1 novembre 2024)- Arriva una sorpresa in merito a uno degli allenatoribig di Serie A: tirato in ballo anche ilSSC Napoli, Antonio. Il Napoli si gode il primoe una competitività finalmente ritrovata: contro il Milan, gli azzurri hanno mandato un messaggio molto forte a tutta la Serie A. Il primato in classifica, però, va difeso, visto che l’Inter con la vittoria contro l’Empoli ha fatto capire che difficilmente mollerà la presa. La squadra nerazzurra sembra essere la rivale numero uno per gli azzurri e non potrebbe essere altrimenti se si considera che si tratta dei campioni d’Italia in carica. Sono in molti ormai a pensare che la lotta per il Tricolore sarà un affare tra Napoli e Inter, malgrado si è appena alle decima giornata e manchi molto al traguardo finale.

Perché Conte non allena il Milan? Ecco il vero motivo dietro la scelta del Club

Antonio Conte poteva essere davvero l’allenatore del Milan? Ecco il reale motivo per cui non siede sulla panchina rossonera. La partita di martedì a San Siro ha riacceso in casa Milan polemiche e diba ...

Conte e il Napoli vincente: tutte le scelte di formazione contro l’Atalanta

In vista della prossima sfida al Maradona, il tecnico partenopeo conferma ancora Gilmour in mezzo al campo: per lo scozzese sarebbe la quarta presenza consecutiva ...

Juve, Zazzaroni: 'Motta? Conte sarebbe più avanti e non avrebbe fatto quegli acquisti'

Il giornalista Pistocchi ha invece sottolineato: 'La media punti di Motta è più alta di quella che ottenne Allegri' ...

