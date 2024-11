Ilgiorno.it - “Claudio Manzini non ha mai chiesto di acquistare quelle protesi”. La testimonianza dell’investigatore delle Fiamme Gialle

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Monza, 1 novembre 2024 – “non ha maidi comprare quella marca die non sono stati riscontrati problemi medici quando le ha usate”. A confermarlo il luogotenenteche ha indagato sul presunto businessfrancesi Ceraver per anca e ginocchio. Un’inchiesta della Procura di Monza che finora ha portato a 4 patteggiamenti tra 2 anni e 8 mesi e 3 anni e 4 mesi di reclusione degli allora chirurghi ortopedici del Policlinico di Monza Marco Valadè e Fabio Bestetti, di Denis Panico e della stessa Ceraver, mentre ora alla sbarrasi trovano per corruzione Marco Camnasio, il chirurgo ortopedico, luminare nei traumi al ginocchio, in servizio agli Istituti clinici Zucchi e tre dirigenti francesi della Ceraver.