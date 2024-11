Romadailynews.it - Cina: esplora sistema di istruzione cooperativa per studenti di scuole primarie, secondarie

(Di venerdì 1 novembre 2024) Pechino, 01 nov – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi stanno valutando l’attuazione di undifamiglia-scuola-comunita’ a livello nazionale per glidelle, secondo un recente piano di lavoro. Il piano e’ stato emesso da 17 dipartimenti, tra cui il ministero dell’(MOE), il ministero degli Affari Civili e il Comitato di lavoro nazionale per i bambini e le donne sotto il controllo del Consiglio di Stato. Secondo il piano, ildovrebbe mirare a promuovere uno sviluppo sano e felice degli, concentrandosi sullee coinvolgendo al contempo le comunita’ locali, utilizzando le risorse per rafforzare i loro legami. Il piano delinea le responsabilita’ delle varie parti interessate neldi