Cina | elimina restrizioni al manifatturiero per investitori stranieri con storica apertura

Cina ha eliminato tutte le restrizioni all'accesso al mercato per gli investitori stranieri nel settore manifatturiero, una mossa storica della seconda economia mondiale, mentre si apre maggiormente. La nuova edizione della lista negativa nazionale per gli investimenti esteri e' entrata in vigore oggi, eliminando le due voci rimanenti relative al settore manifatturiero della lista precedente. Le voci dell'ultima lista negativa, che specifica i settori che sono off-limits per gli investitori stranieri, sono state ulteriormente ridotte a 29. Un'altra lista negativa applicata nelle zone di libero scambio del Paese, zone pilota pioniere delle pratiche di apertura, ha ottenuto l'azzeramento delle restrizioni agli investimenti esteri nel settore manifatturiero nel 2021.

