Calcio estero Racing in finale di Copa Sudamericana | battuto il Corinthians ecco chi sfiderà

Racing conquista la finalissima di Copa Sudamericana battendo il Corinthians nel penultimo atto della competizione Siamo arrivati all'ultima pagina prima di scrivere la storia in Sudamerica per quanto riguarda il 2024. Dopo aver scoperto chi si giocherà la Copa Libertadores, ora abbiamo anche le due finaliste di Copa Sudamericana. Nella notte tra giovedì 31

Copa Sudamericana, l’ex Juve Kaio Jorge piega il Lanus e porta il Cruzeiro in finale

L'ex Juventus, Kaio Jorge, ha piegato il Lanus e ha trascinato il suo Cruzeiro in finale di Copa Sudamericana: c'è attesa per la sfidante ...

Copa del Rey, si chiudono oggi i 64esimi di finale. In campo anche l'Atletico Madrid

Prosegue il programma dei 64esimi di finale di Coppa del Re, con le ultime 15 partite in programma, che andranno a chiudere la tre giorni. In campo oggi,.

Calcio Estero

L'idea di vedere Neymar indossare la maglia dell'Inter Miami e unirsi a Lionel Messi e Luis Suarez, ricreando il trio d'attacco MSN che ha incantato il mondo durante il ...

Coppa Libertadores, l'Atletico Mineiro ipoteca la finale e punta il Mondiale per Club

Nella semifinale d'andata, Hulk e compagni travolgono il River Plate e si avvicinano all'ultimo atto della competizione ...