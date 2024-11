Ilrestodelcarlino.it - Buone letture d’autunno: quattro parole con gli autori

"Una rassegna autunnale di confronti con gli, per tornare a incontrare i lettori nei luoghi dei libri". Da questa idea è iniziato il proposito di Antonino Di Gregorio, organizzatore della esplorazione letteraria prevista a Pesaro, indate, dal 10 novembre al 9 dicembre, in altrettanti luoghi, tra carte,e pensiero. Secondo la mappa due incontri saranno in biblioteca, alla San Giovanni di via Passeri,102 e altri due in libreria, alla Campus Mondadori Bookstore, via Rossini 33. La bussola è fornita da Di Gregorio il quale spiega di aver cercato "scrittrici che danno voce ad un nuovo linguaggio femminile" e "uno scienziato che ci racconta in modo semplice dove potrà arrivare l'intervento dell' Intelligenza Artificiale nel futuro prossimo".