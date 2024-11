Iltempo.it - Boccia tra caso laurea e la ferita di Sangiuliano. Bocchino: "Cumulo di bugie"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: Ieri sera Maria Rosariaè tornata negli studi di Piazza Pulita su La7, ma pressoché nulla è cambiato rispetto alla prima volta, qualche settimana fa. La principale ragione per cui l'imprenditrice campana è intervenuta nel salotto di Corrado Formigli, o almeno quella per cui si sono sintonizzati i telespettatori (fatti attendere fin quasi a mezzanotte), era per avere delucidazioni sulla foto diffusa da Report domenica scorsa, che mostrava l'ex ministro Gennarocon un vistosissimo sfregio in testa appena suturato. Ma, come nelle due precedenti interviste su La7,non ha voluto fornire alcun dettaglio su quell'immagine e sulla dinamica dell'incidente poiché è indagata e quindi non può rilasciare dichiarazioni in merito. Facendo così crollare il motivo precipuo del suo ritorno di fronte alle telecamere.