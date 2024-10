Bcg-Argo misurare il fitoplancton oceanico attraverso robot sottomarini

Leggi tutto su Ildenaro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Si chiama Biogeochemical (Bgc)-, è una rete globale di galleggianti che permette di integrare le osservazioni satellitari con le misurazioni sottomarine, individuando ilnascosto sotto la superficie dell’oceano. A descrivere le caratteristiche di questo approccio uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, condotto dagli scienziati della Dalhousie University. Il team, guidato da Adam Stoera e Katja Fennela, ha utilizzato circa 100mila profili di colonne d’acqua da Bgc-per descrivere la biomassa del carbonio deldella Terra e la sua variabilita’ spaziotemporale. Ilmarino, spiegano gli esperti, e’ fondamentale per l’ecologia e la biogeochimica della Terra. La comprensione delle dinamiche su larga scala della biomassa dele’ stata portata avanti grazie alle osservazioni satellitari.