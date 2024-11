Bagel al sesamo | morbidi panini perfetti da soli o farciti

Leggi tutto su Donnaup.it

(Donnaup.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ialsono deia forma di ciambella,come sandwich, ma anche da, sulla tavola imbandita o per un pranzo al sacco. Per ottenere una consistenza soffice all’inverosimile, una volta lievitati, dovranno prima essere lessati in una miscela di acqua bollente e zucchero e solo successivamente infornati. La ricetta è piuttosto semplice e veloce e non richiede lunghi tempi di riposo, grazie alla presenza del lievito istantaneo che ci permette di accelerare i tempi. Il risultato è davvero appagante e il gusto delicato di queste ciambelline si sposa divinamente con salumi, formaggi, verdure grigliate o salmone affumicato. Ideali per un buffet festaiolo, per una cena in famiglia o con gli amici, o per una scampagnata in allegria, conquistano al primo morso.