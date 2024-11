Oasport.it - Atletica, Federica Del Buono la stella al Cross della Valsugana: parte il cammino verso gli Europei

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it:Delsarà il nome di punta del, che andrà in scena domenica 3 novembre a Levico Terme (in provincia di Trento). Incomincia la stagione italiana riservata alle corse campestri e la lombarda proverà a mettersi in mostra nella tredicesima edizione dell’evento organizzato dal GsTrentino. La carabiniera, che hacipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 (1500 e 5000 metri), si cimenterà sui 7,5 km dopo aver colto il secondo posto ai Campionati Italiani disputati nel mese di marzo a Cassino. Sulle sponde del Lago di Levico si svolgerà una delle quattro prove di avvicinamento aglidi Antalya, utili per comporre la squadra che gareggerà in Italia.