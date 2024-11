Lanazione.it - Asd Vergaio in testa. Real Chiesanuova c’è

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: L’Asdcontinua a macinare successi nel campionato Uisp di Prato. Nell’ultima di campionato arriva un 4-2 ai danni del Signa che vale il primo posto in classifica. La partita si è messa subito in discesa per i padroni di casa, con la tripletta di Matteo Grassi, a cui si è aggiunto, nella ripresa, il quarto gol di Boccini. Per gli ospiti non sono bastate le marcature di Scarselli e Vanaria (rigore). Ai Kickers Narnali, secondi in classifica, basta invece il gol di Palli per strappare i tre punti all’Fc Tavola (1-0 il punteggio finale). Per i due fanalini di coda della classifica, la Polisportiva Il Sogno e la Polisportiva S. Andrea, continua il momento no: 4 gol incassati a. A segnarne quattro al S.Andrea è stato lo Sporting Prato (reti di Aronica e Avellino, doppietta di Livi).