Quifinanza.it - Accesso illegale alle mail dei dipendenti, multa per datore di lavoro “spione”: cosa dice la legge

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quifinanza.it: Un rapporto dideve basarsi sempre su trasparenza e lealtà, per non incappare in pericolose conseguenze disciplinari. D’altra parte però, l’azienda è vincolata al rispetto di alcuni importanti obblighi in materia di privacy del dipendente e non può accedere in piena libertà alla posta elettronica di un suo lavoratore o collaboratore, né servirsi di software o programmi informatici per tenere copia dei messaggi, per eventuali futuri utilizzi. Con un provvedimento ad hoc lo ha ricordato recentemente il Garante Privacy,ndo per ben 80mila euro una società che aveva travalicato i confini che avrebbero dovuto separarla dai dati personali di un suo lavoratore. Vediamo allora in sintesi la vicenda e il perché della decisione dell’Authority.