Valencia devastata dal maltempo | caduta in 8 ore la pioggia di un anno sale a 95 il numero dei morti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La devastante alluvione che sta colpendo la zona sud-est della Spagna fino a ieri 30 ottobre aveva provocato 72 vittime. Oggi 31 ottobre il bilancio purtroppo si è aggiornato e si contano 92, due in Castilla-La Mancha e uno nella provincia di Malaga. Non si contano purtroppo i dispersi, perciò il bilancio si potrebbe ulteriormente aggravare, mentre la tempesta potrebbe adesso spostarsi verso Barcellona. Il governo spagnolo ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale e l’esecutivo ha detto di non poter ancora fornire dati precisi suldei dispersi, una circostanza che come ha osservato il ministro per le Politiche Territoriali Angel Victor Torres “dimostra la tremenda grandezza di questa tragedia”.