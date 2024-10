Uragano Milton il complotto del cielo viola

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Alcune condivisioni Facebook riportano le immagini delimmortalato durante il passaggio dell’, ispirando commenti dove si insinua l’esistenza di un, magari legato alle Scie chimiche. Avevamo già visto in una recente analisi che il suo passaggio in Florida sta già ispirando narrazioni cospirazioniste. Effettivamente si tratta di immagini reali che ci sono poco familiari. Come si spiega allora questo fenomeno? Per chi ha fretta: Le immagini deldurante il passaggio dell’in Florida hanno ispirato stupore ma anche diversi commenti complottisti. In realtà esiste una spiegazione, ed è sufficiente consultare dei fisici per capire che siamo di fronte a un fenomeno che è già spiegato dalle “leggi naturali”.