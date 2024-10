Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Juventus: le probabili formazioni

Leggi tutto 📰 Sport.periodicodaily.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani cercano il colpo grosso per riscattarsi dall’ultimo ko, ma i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi.vssi giocherà sabato 2 novembre 2024 alle ore 18 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci dalla sconfitta in rimonta subita a Venezia dove hanno dilapidato un vantaggio di due reti. Un ko che costringe la squadra di Runjiac a rimanere ferma a quota 16 punti, ma che non scalfisce una posizione comunque a ridosso della big ed impensabile ad inizio stagione dopo la salvezza ottenuta all’ultima giornata nello scorso campionato.