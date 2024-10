Uccide un 46enne a colpi di pistola nel centro di Saronno il presunto killer fuggito in Svizzera?

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si tinge di giallo l’omicidio di Vadym Usaty, un senzatetto di origini ucraine ucciso adiin via Varese a, in provincia di Varese, la sera di domenica 27 ottobre. I carabinieri avrebbero individuato in un 40enne albanese, anche lui senza fissa dimora, il suoassassino che al momento è però irrintracciabile. L’uomo alle spalle ha diversi precedenti penali piuttosto pesanti, come rapina e tentato omicidio, e si presume che sia scappato in. I carabinieri la mattina di lunedì 28 ottobre hanno effettuato un blitz in un edificio abbandonato a Vairate, dove l’uomo era solito dormire, ma non l’hanno trovato.