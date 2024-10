Truffano un anziano e rivendono l'oro rubato: arrestato anche un noto commerciante (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina a Portici e a San Giorgio a Cremano, i carabinieri di Sorrento hanno posto agli arresti domiciliari tre persone, due delle quali accusate di truffa aggravata dall'età avanzata della vittima e dalla rilevante gravità del danno patrimoniale, e la terza persona invece accusata di Napolitoday.it - Truffano un anziano e rivendono l'oro rubato: arrestato anche un noto commerciante Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina a Portici e a San Giorgio a Cremano, i carabinieri di Sorrento hanno posto agli arresti domiciliari tre persone, due delle quali accusate di truffa aggravata dall'età avanzata della vittima e dalla rilevante gravità del danno patrimoniale, e la terza persona invece accusata di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:suoi oggetti in, 3 arresti;unl'rubato: arrestato anche un noto commerciante; Sorrento,85enne ei suoi oggetti in: 3 arresti; Ennesima truffa agli anziani: denunciate due persone; Pagano formaggio e salsiccia 1.155 euro: turisti milanesi beffati a Porto Istana; Finto dipendente Acea truffa un'anziana; Approfondisci 🔍

Truffano anziano e rivendono suoi oggetti in oro, 3 arresti

(ansa.it)

In due avrebbero truffato un anziano, dal quale si sarebbero fatti consegnare oggetti in oro, cedendoli poi ad un commerciante che li avrebbe immessi sul mercato. (ANSA) ...

Truffano un anziano e rivendono l'oro rubato: arrestato anche un noto commerciante

(napolitoday.it)

Questa mattina a Portici e a San Giorgio a Cremano, i carabinieri di Sorrento hanno posto agli arresti domiciliari tre persone, due delle quali accusate di truffa aggravata dall'età avanzata della ...

Sorrento, truffano 85enne e rivendono i suoi oggetti in oro: 3 arresti

(pupia.tv)

Avrebbero truffato un uomo di 85 anni, dal quale si sarebbero fatti consegnare oggetti in oro, cedendoli poi ad un commerciante che li avrebbe immessi sul ...

Truffano anziana con il finto incidente: derubata di oro, orologi e banconote. Uno arrestato, l’altro fugge

(quicosenza.it)

Erano appena sbarcati a Villa San Giovanni in auto, dove avevano nascosto una serie di monili in oro, orologi preziosi e banconote ...