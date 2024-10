Tredicenne morta a Piacenza, il fidanzato resta in carcere (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato la misura cautelare nei confronti del 15enne accusato dell'omicidio di Aurora, la ragazza di 13 anni precipitata da un palazzo di Piacenza lo scorso 25 ottobre. Durante l'udienza di convalida che si è svolta ieri pomeriggio, i giudici hanno convalidato anche il fermo, dandone Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha confermato la misura cautelare nei confronti del 15enne accusato dell'omicidio di Aurora, la ragazza di 13 anni precipitata da un palazzo dilo scorso 25 ottobre. Durante l'udienza di convalida che si è svolta ieri pomeriggio, i giudici hanno convalidato anche il fermo, dandone

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, la difesa: "Il fidanzato ha risposto alle domande del Gip";, il fidanzato resta in carcere;, la legale: "Condotta dei Servizi Sociali gravissima, potevano salvarla";, testimone incastra il fidanzato: “L’ha buttata giù”. Il Comune: “Mai segnalate violenze su Aurora”;, la madre: "I sospetti ora sono confermati";: per la Procura è stata buttata giù dal fidanzato; Approfondisci 🔍

Tredicenne morta a Piacenza, il fidanzato resta in carcere

(adnkronos.com)

Il Tribunale per i minori di Bologna ha confermato il fermo per il 15enne accusato di aver ucciso la ragazzina lo scorso 25 ottobre ...

Tredicenne morta a Piacenza

(fanpage.it)

Gli aggiornamenti sulla morte della tredicenne precipitata dal balcone a Piacenza. L'ex fidanzato 15enne è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario, dei testimoni avrebbero visto la ragaz ...

Tredicenne morta a Piacenza, testimone incastra il fidanzato: “L’ha buttata giù”. Il Comune: “Mai segnalate violenze su Aurora”

(ilrestodelcarlino.it)

Secondo la procura, la ragazzina avrebbe cercato di difendersi, ma il quindicenne l’avrebbe colpita per farla cadere. Un’amica ha consegnato foto in cui lui la insulta e la maltratta alla fermata del ...

Tredicenne morta a Piacenza, testimone chiave inchioda fidanzato: "L'ha buttata giù lui"

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Tredicenne morta a Piacenza, testimone chiave inchioda fidanzato: 'L'ha buttata giù lui' ...