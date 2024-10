Tim, il governo ricorre in Cassazione contro il rimborso da un miliardo per il canone del 1998 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il governo ha fatto ricorso contro la restituzione a Tim del canone concessorio da 500 milioni più interessi del 1998. Il canone era stato preteso dallo Stato 25 anni fa e, dopo un lungo iter giudiziario, lo scorso aprile la Corte d’Appello aveva dato ragione al gruppo di telecomunicazioni. L’esecutivo aveva già comunicato, al momento della sentenza, l’intenzione di fare ricorso in Cassazione contro la pronuncia, cosa che ora ha fatto. Gli originari 500 milioni, calcolati gli interessi, valgono oggi circa un miliardo. Il precedente di Vodafone Italia Negli scorsi anni, nella querelle giudiziaria era intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, segnalando il contrasto tra la direttiva sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e le norme nazionali che avevano prorogato per il 1998 l’obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di settore. Lettera43.it - Tim, il governo ricorre in Cassazione contro il rimborso da un miliardo per il canone del 1998 Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilha fatto ricorsola restituzione a Tim delconcessorio da 500 milioni più interessi del. Ilera stato preteso dallo Stato 25 anni fa e, dopo un lungo iter giudiziario, lo scorso aprile la Corte d’Appello aveva dato ragione al gruppo di telecomunicazioni. L’esecutivo aveva già comunicato, al momento della sentenza, l’intenzione di fare ricorso inla pronuncia, cosa che ora ha fatto. Gli originari 500 milioni, calcolati gli interessi, valgono oggi circa un. Il precedente di Vodafone Italia Negli scorsi anni, nella querelle giudiziaria era intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, segnalando il contrasto tra la direttiva sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e le norme nazionali che avevano prorogato per ill’obbligo di pagamento dela carico dei concessionari di settore.

