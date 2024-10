Terni, vendita alcol a minori: chiuso locale in pieno centro cittadino per dieci giorni (Di giovedì 31 ottobre 2024) vendita di alcol a minori e situazioni di disordine fino a tarda notte. Per questo la polizia giovedì 31 ottobre ha disposto la chiusura di un esercizio commerciale in pieno centro città (legato a vendita di bevande e alimenti) per dieci giorni. Nel locale, durante i controlli degli agenti, è Ternitoday.it - Terni, vendita alcol a minori: chiuso locale in pieno centro cittadino per dieci giorni Leggi tutto 📰 Ternitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)die situazioni di disordine fino a tarda notte. Per questo la polizia giovedì 31 ottobre ha disposto la chiusura di un esercizio commerciale incittà (legato adi bevande e alimenti) per. Nel, durante i controlli degli agenti, è

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a minori: chiuso locale in pieno centro cittadino per dieci giorni; Vendea minori: chiuso per dieci giorni un locale ternano;a minori, chiuso locale della movida: è il secondo in pochi giorni; Torres-Ternana, prevendita attiva: trasferta vietata ai residenti in provincia di; Movida a, cambiano gli orari per la musica nei locali ma resta la chiusura come sanzione;, stretta all'da oggi scattono i divieti «Nessuna penalizzazione ai locali»; Approfondisci 🔍

Vende alcol a minori: disposta chiusura di dieci giorni per un locale ternano

(umbria24.it)

Dieci giorni di chiusura. Questo il provvedimento preso dalle forze dell’ordine nei confronti di un’attività commerciale legata alla vendita di alimenti e bevande nel centro di Terni. In particolare, ...

Terni, spacciatori e pregiudicati nel mini market etnico di via Eugenio Chiesa: il questore lo chiude per 15 giorni

(msn.com)

TERNI - Nel locale etnico di via Eugenio Chiesa c’era di tutto: spacciatori con la cocaina in tasca pronta per soddisfare i clienti, pregiudicati per reati legati agli ...

Controlli antidroga da Trieste a Messina: a Terni arrestato minore per spaccio

(umbria24.it)

C’è anche Terni nell’operazione diffusa su tutto il territorio d’Italia, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile e dei correlati fenomeni di devianza e disagio che hanno fatto registrare, ...

Coldiretti, arriva a Terni il mercato contadino coperto di Campagna Amica

(orvietonews.it)

Dall’ortofrutta alla carne, dai formaggi ai salumi, dai legumi al vino, dall’olio extravergine di oliva alle uova e miele, dalla pasta ai prodotti da forno, fino a piante ...