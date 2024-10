Teatro, Fabrizio Colica debutta alla regia: il saluto a LaPresse diventa uno sketch (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabrizio Colica debutta alla regia con la commedia teatrale ‘Arancione’ nella quale porterà il pubblico a immergersi nelle sfumature della vita. Risate ma anche riflessioni su alcune tematiche delicate dell’attualità mostrate da diverse prospettive. “In questa commedia – sottolinea Colica – l’Arancione è il mix tra il giallo di chi siamo e il rosso di chi gli altri vorrebbero che fossimo”. Lo spettacolo va in scena al Nuovo Teatro Orione di Roma dal 2 al 10 novembre. Sul palco con Colica ci sono Leonardo Bocci, Patrizia Loreti, Paola Michelini e Mauro Conte. Lapresse.it - Teatro, Fabrizio Colica debutta alla regia: il saluto a LaPresse diventa uno sketch Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)con la commedia teatrale ‘Arancione’ nella quale porterà il pubblico a immergersi nelle sfumature della vita. Risate ma anche riflessioni su alcune tematiche delicate dell’attualità mostrate da diverse prospettive. “In questa commedia – sottolinea– l’Arancione è il mix tra il giallo di chi siamo e il rosso di chi gli altri vorrebbero che fossimo”. Lo spettacolo va in scena al NuovoOrione di Roma dal 2 al 10 novembre. Sul palco conci sono Leonardo Bocci, Patrizia Loreti, Paola Michelini e Mauro Conte.

Fabrizio Colica: "A teatro metto in scena il diritto a essere se stessi"

L'artista racconta il suo spettacolo 'Arancione', al Nuovo Teatro Orione di Roma dal 2 al 10 novembre, e sugli episodi di omofobia commenta, 'c'è ancora troppa ignoranza' ...

Fabrizio Colica: ‘Arancione’ non è giallo né rosso, è il colore della riflessione

Così Fabrizio Colica presenta la sua commedia dal titolo 'Arancione', che va in scena al Nuovo Teatro Orione di Roma dal 2 al 10 novembre. "In questa ...

Arancione, lo spettacolo di Fabrizio Colica al Nuovo Teatro Orione

Fabrizio Colica porta il suo primo spettacolo da regista a Roma: “Arancione” andrà in scena a l Nuovo Teatro Orione, dal 2 al 10 novembre.

Fabrizio Colica filmografia

Per sapere tutto quello che Fabrizio Colica ha fatto al cinema, come attore, regista o sceneggiatore. Ti aiutiamo a ricordare i nomi dei suoi personaggi nei film e tutti i suoi ruoli, grandi e ...