Studentessa di 20 anni violentata in centro dopo l'incontro su Tinder (Di giovedì 31 ottobre 2024) Avrebbe conosciuto il suo aggressore su Tinder, forse la più celebre app di dating online, per poi essere presumibilmente drogata e infine stuprata nel pieno centro storico di Perugia. È la denuncia di una Studentessa universitaria ventenne che ora è a vaglio degli inquirenti.

Perugia, studentessa ventenne violentata in pieno centro dopo l'incontro su Tinder. Caccia all'aggressore (che ha cancellato il profilo)

La giovane italiana aveva conosciuto il ragazzo sull'applicazione di incontri. L'avvocato:«Lui le ha versato qualcosa nel drink e poi ha abusato di lei per strada». La denuncia dopo la confessione all ...

