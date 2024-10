Spara e uccide un 46enne nel centro di Saronno, identificato il presunto assassino: potrebbe essere in Svizzera (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri hanno identificato il presunto omicida di Vadym Usaty, il 46enne che domenica 27 ottobre è stato ucciso con due colpi di pistola a Saronno (Varese). Per i militari, non è escluso che il killer possa essere riuscito a raggiungere la Svizzera. Fanpage.it - Spara e uccide un 46enne nel centro di Saronno, identificato il presunto assassino: potrebbe essere in Svizzera Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri hannoilomicida di Vadym Usaty, ilche domenica 27 ottobre è stato ucciso con due colpi di pistola a(Varese). Per i militari, non è escluso che il killer possariuscito a raggiungere la

L'agente, in borghese, stava percorrendo in auto una strada dell'abitato di Isola Capo Rizzuto, centro a pochi chilometri da Crotone, quando ha notato la Dacia Duster su cui viaggiava Chimirri ...

Le buste della spesa sull'asfalto. Detersivi e alimentari acquistati per preparare il pranzo finiti per terra nel parcheggio di un supermercato a fianco al corpo di Celeste Palmieri, una donna di 56 a ...

Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, in provincia di Foggia, e si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata portata ...

A insospettire i carabinieri è stata la posizione del corpo LECCE - Due persone sono indagate dalla procura di Lecce per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un 46enne trovato ...