Spagna devastata dall'alluvione: Valencia in ginocchio, almeno 95 morti e decine di dispersi

(Di giovedì 31 ottobre 2024)– Laè sotto choc per la catastrofica alluvione che ha colpito la provincia di, provocando95 vittime, mentre il bilancio rimane provvisorio a causa dei numerosiancora da rintracciare. Le squadre di soccorso, composte da oltre un migliaio di militari, vigili del fuoco, agenti e volontari, sono impegnate senza sosta nelle operazioni di ricerca. Il Paese è di nuovo piegato dalla Dana, il violento fenomeno meteorologico che ha scatenato precipitazioni pari alla media di un anno in sole otto ore. Le piogge torrenziali continuano a colpire la regione, mentre le province di Tarragona e Castellòn, tra Catalogna ena, sono in stato di allerta. L'articoloin95diproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.