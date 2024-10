Sorpreso con un dispositivo per furti d’auto, denunciato (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo operativo di Catania piazza Dante hanno denunciato un 28enne del posto per possesso ingiustificato di strumenti utilizzabili per lo scasso, tra cui un sofisticato telecomando modificato per il furto di autovetture.Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, una Cataniatoday.it - Sorpreso con un dispositivo per furti d’auto, denunciato Leggi tutto 📰 Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo operativo di Catania piazza Dante hannoun 28enne del posto per possesso ingiustificato di strumenti utilizzabili per lo scasso, tra cui un sofisticato telecomando modificato per il furto di autovetture.Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, una

Sorpreso con il telecomando “passpartout” pronto per rubare, denunciato

Costantemente impegnati nel contrasto a ogni forma di criminalità e con una presenza intensificata sul territorio, secondo le direttive del Comando Provinciale dell’Arma, i Carabinieri del Nucleo ...

