Solidità e utili. Intesa batte ancora le attese (Di giovedì 31 ottobre 2024) utili su utili in casa Intesa Sanpaolo. La prima banca italiana batte ancora una volta le stime e chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto a 7,17 miliardi, in crescita del 17,1% rispetto ai 6,12 miliardi dello stesso periodo del 2023. Nel terzo trimestre il risultato netto sale invece a 2,4 miliardi di euro, rispetto a 1,9 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Ma, soprattutto, Intesa rivede a rialzo le stime per il 2025 con una previsione di utile netto a circa 9 miliardi di euro. E pensare che gli analisti di Bloomberg avevano indicato per Intesa un rallentamento della crescita dei ricavi del 3% a 6,58 miliardi nel terzo trimestre proprio in virtù del calo del reddito netto da interessi. L’utile netto rettificato era stato invece previsto a 2,24 miliardi, con stime in lieve contrazione (-2,6%) nelle ultime quattro settimane. Formiche.net - Solidità e utili. Intesa batte ancora le attese Leggi tutto 📰 Formiche.net (Di giovedì 31 ottobre 2024)suin casaSanpaolo. La prima banca italianauna volta le stime e chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto a 7,17 miliardi, in crescita del 17,1% rispetto ai 6,12 miliardi dello stesso periodo del 2023. Nel terzo trimestre il risultato netto sale invece a 2,4 miliardi di euro, rispetto a 1,9 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Ma, soprattutto,rivede a rialzo le stime per il 2025 con una previsione di utile netto a circa 9 miliardi di euro. E pensare che gli analisti di Bloomberg avevano indicato perun rallentamento della crescita dei ricavi del 3% a 6,58 miliardi nel terzo trimestre proprio in virtù del calo del reddito netto da interessi. L’utile netto rettificato era stato invece previsto a 2,24 miliardi, con stime in lieve contrazione (-2,6%) nelle ultime quattro settimane.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Sanpaolo alza il target a nove miliardi dinel 2025; Solidità eancora le attese;Sanpaolole attese e alza i target: utile a 9 miliardi nel 2025. In arrivo l’acconto sul...;Sanpaolole attese, conferma target utile sopra 8 miliardi nel 2024;Sanpaolole attese cona 7,7 miliardi (+76,4%). Cedole per 5,4 miliardi. Dividend yield al 12%, al top in Europa;Sanpaolole attese: 4,7 miliardi di utile in sei mesi; Approfondisci 🔍

Intesa Sanpaolo batte le attese e alza i target: utile a 9 miliardi nel 2025. In arrivo l’acconto sul dividendo

(msn.com)

Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con numeri oltre le attese, e guarda al 2025 con un obiettivo di utile netto rivisto al rialzo, puntando a 9 miliardi di euro. Un traguardo superio ...

Intesa Sanpaolo alza le stime di utile 2025 a 9 miliardi

(msn.com)

I risultati trimestrali di Intesa Sanpaolo, la principale banca italiana, sono talmente positivi che non solo l’istituto guidato dal Ceo Carlo Messina ha confermato le stime di utile netto 2024 ... la ...

Intesa Sanpaolo batte le attese nel trimestre, alza le stime di utile 2024 e 2025 e i dividendi

(repubblica.it)

MILANO - Intesa Sanpaolo batte le stime nel terzo trimestre con un risultato netto salito a 2,4 miliardi di euro (da 1,9 miliardi dello stesso periodo 2023), chiude i primi nove mesi dell'anno ...

Intesa Sp: +17,1% a 7,2 mld utile 9 mesi, III trim sopra attese

(ilsole24ore.com)

Maturate cedole per 5 miliardi, acconto dividendo da 3 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ott - Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi nove ...