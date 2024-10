Service Day 2024: con oltre 34 Mld di Euro di fatturato il business della riparazione si afferma come settore in cui investire (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiude il sipario sulla quarta edizione di Service Day, con la conferma che il business della riparazione può incrementare ed evolvere tenendo in considerazione investimenti e trasformazioni su risorse umane, formazione, sistemi di gestione, AI, innovazione, comunicazione mirati ad una Europa.today.it - Service Day 2024: con oltre 34 Mld di Euro di fatturato il business della riparazione si afferma come settore in cui investire Leggi tutto 📰 Europa.today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiude il sipario sulla quarta edizione diDay, con la conferma che ilpuò incrementare ed evolvere tenendo in considerazione investimenti e trasformazioni su risorse umane, formazione, sistemi di gestione, AI, innovazione, comunicazione mirati ad una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: AsConAuto si conferma punto di riferimento per il futuro del post-vendita;: il programma completo; AsConAuto al: innovazione e crescita nel post-vendita auto;, AsConAuto punta al futuro del post-vendita; I dealer premiano BMW come miglior brand nel: AsConAuto si conferma punto di riferimento per il futuro del post-vendita; Approfondisci 🔍

Service Day 2024: AsConAuto si conferma punto di riferimento per il futuro del post-vendita

(msn.com)

L’edizione 2024 di Service Day si è inaugurata con un messaggio forte e incisivo da parte di Roberto Scarabel, presidente ...

AsConAuto al Service Day 2024: innovazione e crescita nel post-vendita auto

(motori.quotidiano.net)

AsConAuto si conferma leader nel post-vendita automobilistico al Service Day 2024, presentando soluzioni innovative per concessionari e autoriparatori. Scopri l'impegno di AsConAuto per un futuro del ...

Service Day 2024, AsConAuto guida il futuro del post-vendita

(ansa.it)

L'edizione 2024 di Service Day a VeronaFiere si è aperta con un invito ai concessionari di Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto, ad approfondire l'attività dell'Associazione, a essere attenti al ...

Decreto flussi, click day 2025: si parte il 1° novembre con le richieste per i lavoratori stranieri

(today.it)

Ogni click day corrisponde a specifici settori produttivi, con quote di lavoratori dedicate. Quest'anno sono oltre 181mila gli ingressi previsti ...