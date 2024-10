Semina il panico fra le corsie. Ubriaco picchia anche il medico (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ventuno aggressioni da inizio anno, l’ultima, l’altra notte: il pronto soccorso di Vimercate è sempre più trincea per il personale. E così è stato anche fra martedì e mercoledì, quando un paziente che aveva bevuto troppo ha aggredito il medico di guardia e l’infermiere e ha provocato parecchi danni. Solo l’intervento dei carabinieri ha messo fine alla violenza. Resta la conta di un fenomeno che ha raggiunto il limite anche qui. Per l’Azienda "la situazione è allarmante". "Non possiamo più accettare il ripetersi di questi episodi - dice Michele Sofia, direttore sanitario di Asst Brianza -. La condotta di certi malati rende ancora più complicato il lavoro dei sanitari. Acuisce le loro fatiche quotidiane e disincentiva sia chi è impegnato in questo campo da tempo che i giovani: sempre più spesso scelgono altri contesti professionali". Ilgiorno.it - Semina il panico fra le corsie. Ubriaco picchia anche il medico Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ventuno aggressioni da inizio anno, l’ultima, l’altra notte: il pronto soccorso di Vimercate è sempre più trincea per il personale. E così è statofra martedì e mercoledì, quando un paziente che aveva bevuto troppo ha aggredito ildi guardia e l’infermiere e ha provocato parecchi danni. Solo l’intervento dei carabinieri ha messo fine alla violenza. Resta la conta di un fenomeno che ha raggiunto il limitequi. Per l’Azienda "la situazione è allarmante". "Non possiamo più accettare il ripetersi di questi episodi - dice Michele Sofia, direttore sanitario di Asst Brianza -. La condotta di certi malati rende ancora più complicato il lavoro dei sanitari. Acuisce le loro fatiche quotidiane e disincentiva sia chi è impegnato in questo campo da tempo che i giovani: sempre più spesso scelgono altri contesti professionali".

Semina il panico fra le corsie. Ubriaco picchia anche il medico

Ventuno aggressioni da inizio anno, l’ultima, l’altra notte: il pronto soccorso di Vimercate è sempre più trincea per il personale. E così è stato anche fra martedì e mercoledì, quando un paziente che ...

