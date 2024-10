Giornalettismo.com - Se non sei virale, Instagram abbasserà la qualità dei tuoi video

Leggi tutto 📰 Giornalettismo.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una soluzione che rischia di premiare solamente chi ha un folto seguito ed è già sulla cresta dell’onda social. Quel che è emerso solo qualche ora fa, attraverso una risposta data da Adam Mosseri agli utenti, è che ladeipubblicati suè variabile e dipende dalla viralità di un contenuto e dal numero di visualizzazioni e interazioni con un post. Un sistema che non è una novità, ma che viene per la prima volta ufficializzato dalla piattaforma. Tutto ciò, però, rischia di provocare un’enorme penalizzazione per i content creator emergenti che, per natura, hanno bisogno di molto tempo per poter raggiungere numeri “accettabili”.