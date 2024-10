"Se non può, provvedo io": Feltri sorprende Giordano sul poliziotto di Verona (Di giovedì 31 ottobre 2024) È finito indagato il poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra, un cittadino del Mali di 26 anni che, armato di coltello, ha cercato di aggredire lo stesso agente e i suoi colleghi nella stazione di Verona. L'ipotesi di reato, per cui procedono i pm di Verona, è quella di eccesso colposo di legittima difesa. Una vicenda, questa, che ha diviso l'opinione pubblica e che ha fatto discutere parecchio. A Fuori dal coro, il programma di politica e di attualità del mercoledì sera, Mario Giordano ha coinvolto nel dibattito Vittorio Feltri. Con poche e precise parole, il direttore editoriale de Il Giornale ha esternato il suo punto di vista sul caso: "Se il poliziotto ha delle difficoltà a pagare l'avvocato, provvedo io. Lui sa dove trovarmi e ci penso io", ha detto per esordire. Iltempo.it - "Se non può, provvedo io": Feltri sorprende Giordano sul poliziotto di Verona Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È finito indagato ilche ha sparato e ucciso Moussa Diarra, un cittadino del Mali di 26 anni che, armato di coltello, ha cercato di aggredire lo stesso agente e i suoi colleghi nella stazione di. L'ipotesi di reato, per cui procedono i pm di, è quella di eccesso colposo di legittima difesa. Una vicenda, questa, che ha diviso l'opinione pubblica e che ha fatto discutere parecchio. A Fuori dal coro, il programma di politica e di attualità del mercoledì sera, Marioha coinvolto nel dibattito Vittorio. Con poche e precise parole, il direttore editoriale de Il Giornale ha esternato il suo punto di vista sul caso: "Se ilha delle difficoltà a pagare l'avvocato,io. Lui sa dove trovarmi e ci penso io", ha detto per esordire.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

(pensionioggi.it)

Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale. Ebbene dal 1° gennaio 2017 questi può sommare tali periodi (25+18=43) ed andare in pensione dato che ha ragguagliato il requisito ...

Solo nella comunità la risposta all'onnipotenza dell'io

(orvietonews.it)

Una manifesta contraddizione grava sul nostro tempo, che rende velenoso il quotidiano vivere e sospinge ciascuno di noi verso un profondo senso di sfiducia e di paura del tempo a venire non ...

Sinner: "Io e Alcaraz i migliori? Siamo ancora giovani, può cambiare tutto"

(libero.it)

SCUOLA/ Il problema non è “star male”, ma quell’io che non può mancare

(ilsussidiario.net)

Spesso i giovani, ma non solo loro, pensano che nessuno li capisca. Ma il confronto con gli altri è necessario per crescere e vincere la sofferenza ...