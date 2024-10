Thesocialpost.it - Sardegna, drammatico incidente: auto esce di strada, morti quattro giovani

Tragedia in Sardegna. Quattro ragazzi, tutti originari di Fonni in provincia di Nuoro, sono morti nella notte in un terribile incidente stradale avvenuto attorno alle ore 23:51 sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni. La loro auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo in curva ribaltandosi e finendo in una scarpata. Gli occupanti, 4 ragazzi di Fonni compresi tra i 17 e i 20 anni sono stati sbalzati fuori dalla macchina e sono purtroppo tutti deceduti. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha fatto assistenza al personale del 118 e ai carabinieri per le indagini di rito a margine della quale è stato possibile mettere in sicurezza il sito.