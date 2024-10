Sara Centelleghe uccisa con settanta fendenti al volto: una ferocia senza freni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo) – settanta colpi per uccidere, senza pietà. Le ossa del cranio spezzate e un tentativo di strangolamento. È questo il responso dell’analisi sul corpo di Sara Centelleghe, ammazzata nel suo appartamento di Costa Volpino. La ricostruzione Venerdì sera si dovevano incontrare Jashandeep Badhan e l’amica di Sara. Deep e la 17enne – che si conoscono – avevano concordato l’appuntamento per un presunto scambio di sostanze stupefacenti. Fumo, hashish. Lui aveva passato la giornata con gli amici, aveva bevuto e fumato. Da Lovere a Costa Volpino: in centinaia alla fiaccolata per Sara Centelleghe I messaggi Chiamate e messaggi whatsapp tra loro due scorrono a partire dalle 23.24 di venerdì. Messaggi criptici ma fino a un certo punto. Del tipo: “Hai da smokare?”. Oppure: “Ma se ti do 30 euro di zia e riesci a darmi 3 grammi?”. Ilgiorno.it - Sara Centelleghe uccisa con settanta fendenti al volto: una ferocia senza freni Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo) –colpi per uccidere,pietà. Le ossa del cranio spezzate e un tentativo di strangolamento. È questo il responso dell’analisi sul corpo di, ammazzata nel suo appartamento di Costa Volpino. La ricostruzione Venerdì sera si dovevano incontrare Jashandeep Badhan e l’amica di. Deep e la 17enne – che si conoscono – avevano concordato l’appuntamento per un presunto scambio di sostanze stupefacenti. Fumo, hashish. Lui aveva passato la giornata con gli amici, aveva bevuto e fumato. Da Lovere a Costa Volpino: in centinaia alla fiaccolata perI messaggi Chiamate e messaggi whatsapp tra loro due scorrono a partire dalle 23.24 di venerdì. Messaggi criptici ma fino a un certo punto. Del tipo: “Hai da smokare?”. Oppure: “Ma se ti do 30 euro di zia e riesci a darmi 3 grammi?”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:confendenti al volto: una ferocia senza freni;a Costa Volpino, il papà in tv: "Cuore strappato, non possono sempre passarla liscia";, le bugie dell’amica del cuore: il killer aveva appuntamento con lei. Cosa è successo;, chi era la 18ennedal vicino di casa. L'uomo che l'ha trovata: «Era in un lago di san;, Jashandeep Badhan: «Cercavo l'amica per scambiare la droga». Il 18enne è sotto osservazione; Chi era, la ragazza di 18 anni accoltellata nella notte a Costa Volpino; Approfondisci 🔍

Sara Centelleghe, una fiaccolata per la 18enne uccisa a Costa Volpino: uniti contro ogni forma di violenza

(msn.com)

Il cordoglio della comunità, che si stringe con rispetto attorno ai genitori e alle famiglie colpite dalla tragedia ...

Sara Centelleghe uccisa dal vicino di casa: il giallo del movente e della porta aperta

(today.it)

Jashan Deep Badhan, elettricista di origini indiane, ha ammesso "di aver bevuto" negando invece di aver tentato un approccio sessuale. Ai pm non ha saputo fornire una spiegazione delle sue azioni. Il ...

Omicidio Sara Centelleghe, uccisa a 18 anni con 30 forbiciate. Il papà su Rai1: "Basta donne uccise"

(rainews.it)

Sara è stata uccisa con una trentina di forbiciate, il pm valuta crudeltà. Domani l'interrogatorio del ragazzo portato dal carcere in ospedale per le ferita alla mano. Il papà a 'Storie Italiane': "Pe ...

Sara Centelleghe è stata uccisa con 11 colpi di forbici: ancora sconosciuto il movente dell’omicidio

(fanpage.it)

Gli accertamenti del medico legale hanno svelato che Sara Centelleghe è stata uccisa con 11 colpi di forbici nel suo appartamento di via Nazionale a Costa ...