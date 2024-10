Ilrestodelcarlino.it - Romeo, la Sella è pronta ad affondare il colpo per il play

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Reduce da sei sconfitte consecutive, laCento sonda il mercato per cercare di aumentare le qualità di un roster che fino ad ora ha messo in mostra tutte le sue pecche. Non è un mistero che il management biancorosso stia seguendo da vicino la pista che porta ad un, visto che il giovane Tanfoglio non ha convinto abbastanza e il solo Berdini fatica a sobbarcarsi l’attacco centese in cabina di regia. Da diversi giorni vi parliamo di Gabriele(nella foto),maker classe 1997, 180 centimetri per 80 chili di peso, l’indiziato numero uno per aggiungere un tassello di qualità nello spot di ‘1’. Dopo i sondaggi delle ultime ore, Cento sembra intenzionata adil, e non è escluso che un’accelerata possa arrivare già da qui a domenica, con l’intenzione di schierare il giocatore nella fondamentale gara casalinga contro Brindisi (in cui sarà assente Delfino).