Ilnapolista.it - Rabiot e il Marsiglia vittime di cori omofobi del Psg: chiusa una parte del Parco dei Principi

Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Durante il match tra Psg e Strasburgo del 19 ottobre, aldeisono stati intonati diversirivolti ale ai suoi tifosi, ma anche a Adrien; l’ex parigino ora milita nella squadra di De Zerbi. Inoltre, è stato fischiato lo speaker che lanciava il messaggio dallo stadio contro razzismo ea. Psg,contro: chiusa unadella tribuna Auteuil Era avvenuto anche nel 2023, durante la partita contro il, che fu sanzionato il Psg con la chiusura della tribuna Auteuil per un match. Oggi è stato annunciato che verrà chiuso lo stesso settore per una sola partita dopo idel match contro lo Strasburgo. La commissione ha tenuto conto dello speaker che in due occasioni ha inviato il messaggio per fermare i