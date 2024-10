“Questa volta l’ho portato nel mio mondo a mangiare riso, patate e cozze. Gli ho presentato la mia famiglia”: l’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giovanni Pernice e Bianca Guaccero sono tra le coppie più amate di Questa edizione di Ballando con le Stelle. Candidati alla vittoria, i due sono anche innamorati. Una ‘prova’ l’abbiamo vista in pista la scorsa puntata dello show di Milly Carlucci quando si sono baciati a fine esibizione. E dopo avere fatto un viaggio a Londra, città dove vive il ballerino, ecco che i due sono andati in Puglia, a casa della conduttrice. Lo ha detto lei stessa sui social, accanto al ballerino: “Siamo appena tornati dalla Puglia, Questa volta ho portato Giovanni nel mio mondo a mangiare riso, patate e cozze. Gli ho presentato gli amici, la famiglia è stato bene”. Pernice ha partecipato anche all’edizione britannica di Ballando con le Stelle. Ilfattoquotidiano.it - “Questa volta l’ho portato nel mio mondo a mangiare riso, patate e cozze. Gli ho presentato la mia famiglia”: l’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)sono tra le coppie più amate diedizione di Ballando con le Stelle. Candidati alla vittoria, i due sono anche innamorati. Una ‘prova’ l’abbiamo vista in pista la scorsa puntata dello show di Milly Carlucci quando si sono baciati a fine esibizione. E dopo avere fatto un viaggio a Londra, città dove vive il ballerino, ecco che i due sono andati in Puglia, a casa della conduttrice. Lo ha detto lei stessa sui social, accanto al ballerino: “Siamo appena tornati dalla Puglia,honel mio. Gli hogli amici, laè stato bene”.ha partecipato anche all’edizione britannica di Ballando con le Stelle.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, l'amore nato a Ballando: «L'hoin Puglia e gli ho presentato la mi; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, amore vero a Ballando con le stelle: «Gli ho presentato la mia famiglia in; Bianca Guaccero ha presentato Giovanni Pernice alla famiglia: "L'hoin Puglia"; Blog | Lavoro, perché dobbiamo ristabilire i confini: le pause sono vitali; Cosa è successo alle storiche pizzerie napoletane? Il disastro di Di Matteo; «Hoilcane a guardare le balene: guardate come si è divertito». Il video poetico del capitano Bia; Approfondisci 🔍

Giovanni Pernice e il viaggio con Bianca Guaccero: "L'ho portata nel mio mondo, ci siamo uniti un po' di più"

(today.it)

Ieri il racconto di questa esperienza nella clip trasmessa a Ballando: "È stato bello perché ho portato Bianca nel mio mondo", ha detto Giovanni: "Io vivo a Londra da dieci anni. Per la prima volta ...

Gigi Raiola: “Grazie agli scaffali della Luxemburg mi son tuffato nella vita”

(torino.repubblica.it)

Comincia così: «Quest’anno per la prima volta ho portato la mia figlia piccola, Beatrice, di 8 anni, a fare un’immersione nei luoghi della mia infanzia, a Napoli. Vengo da una famiglia ...

Alessandro Borghese: «Mia madre su Playboy? Una volta ho reagito e uno è diventato un club sandwich»

(msn.com)

Uno però ha portato all'estremo la mia pazienza ed è diventato un club sandwich. Come si diventa uno chef importante? Tanto lavoro, niente sabati e domenica. Io sex symbol? Ho tante quote rosa ...

Alessandro Borghese: «Mia madre su Playboy? Una volta ho reagito e uno è diventato un club sandwich»

(leggo.it)

«Sono diventato cuoco per necessità, mia madre, divina Barbara delle palestre, mi ha fatto capire che forse il mio mestiere era cucinare», ha raccontato Borghese. «Avere una mamma sulle ...