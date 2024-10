Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy con la bilancia pesava le ragazze all’ingresso, accesso con massimo 63kg. Niente ciccia, niente cellulite”: i requisiti per i party hot

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ogni giorno ormai ne salta fuori una. La vicenda dei “Freaks Off”, ossia i festini proibiti che si accendevano dopo i clamorosi “White” disi arricchisce di ulteriori elementi. Il magnate dell’hip hop è in carcere e il processo per traffico e violenza sessuale dovrebbe celebrarsi il 5 maggio 2025. Il New York Post ha raccolto una testimonianza anonima che evidenzia come il produttore fosse estremamente esigente con chi doveva partecipare alle sue feste. Una organizzatrice che ha lavorato a stretto contatto condal 2004 al 2005 ha spiegato che per il rapper “teneva unain macchina per assicurarsi che nessuna delle ospiti pesasse più di 63 kg. Selezionecon la pesata e c’era anche lui presente. Sempre sul peso se una ragazza era molto alta, c’era un po’ più di margine per avere l’ok. Naturalmente le ospiti dovevano essere giovani e sexy”.