Protesta dei lavoratori sociosanitari a Napoli: centinaia di operatori rischiano di perdere il lavoro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Napoli, la tensione cresce tra operatori sociosanitari a seguito dell’annuncio di sospensione dei contratti di lavoro da parte dell’ASL Napoli 1 Centro. Questa mattina, diversi manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, situata al Centro Direzionale, per evidenziare la loro preoccupazione e chiedere chiarimenti ai rappresentanti istituzionali. La manifestazione si inserisce all’interno di una serie di proteste pacifiche culminate negli ultimi giorni, dove la lotta per la salvaguardia dei posti di lavoro è diventata centrale. La situazione lavorativa degli operatori sociosanitari Il consorzio Gesco, che raggruppa i lavoratori, comunica che circa 300 operatori, tra cui Oss, psicologi e assistenti sociali, si trovano ora disoccupati. Gaeta.it - Protesta dei lavoratori sociosanitari a Napoli: centinaia di operatori rischiano di perdere il lavoro Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la tensione cresce traa seguito dell’annuncio di sospensione dei contratti dida parte dell’ASL1 Centro. Questa mattina, diversi manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, situata al Centro Direzionale, per evidenziare la loro preoccupazione e chiedere chiarimenti ai rappresentanti istituzionali. La manifestazione si inserisce all’interno di una serie di proteste pacifiche culminate negli ultimi giorni, dove la lotta per la salvaguardia dei posti diè diventata centrale. La situazione lavorativa degliIl consorzio Gesco, che raggruppa i, comunica che circa 300, tra cui Oss, psicologi e assistenti sociali, si trovano ora disoccupati.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ospedale Civico di Palermo,per oltre cento operatori socio sanitari a rischio licenziamento; Stabilizzazione degli operatori socio-sanitari al Civico,in stato di agitazione; Bloccata la Metro a Chiaia: ecco perché (non c'entra il servizio); Ospedale Civico, tutti iriuniti in assemblea: "Oltre cento operatoria rischio licenziamento"; A Padova giornata diper operatori socio sanitari e infermieri delle RSA; PADOVA | LA MOBILITAZIONE DEI: «SIAMO IN POCHI E SOTTOPAGATI»; Approfondisci 🔍

Vertenza operatori socio sanitari al Civico, prosegue lo stato di agitazione

(informazione.it)

La protesta “Le organizzazioni sindacali e la Rsu tuttavia non concordano sulla proposta di ampliamento del numero di operatori da stabilizzare a sole 52… Leggi ...

Ospedale Civico di Palermo, protesta per oltre cento operatori socio sanitari a rischio licenziamento

(ilsicilia.it)

I lavoratori dell'azienda ospedaliera Civico di Palermo saranno riuniti oggi alle 12 con i sindacati per discutere di stabilizzazioni e rinnovi ...

Stabilizzazione degli operatori socio-sanitari al Civico, lavoratori in stato di agitazione

(palermotoday.it)

Rsu e sindacati hanno respinto la proposta dell'azienda di arruolare il personale precario in part-time al 41% perché si perderebbero almeno 80 posti. Chiesta una convocazione urgente in prefettura ...

Palermo, all'ospedale Civico cento operatori sociosanitari rischiano il licenziamento: da domani scatta la protesta

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...