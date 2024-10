Ilrestodelcarlino.it - Passeggiate, laboratori e musica: "Territori forti e fluidi" nel vivo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre giornate piene di "", nel weekend di Ognissanti, a Monte Cavallo, Castelsantangelo sul Nera e Ussita. Domani a Monte Cavallo il ritrovo alle 11 è in piazza Caduti di Nassirya per la passeggiata erboristica; nella stessa piazza, dalle 14.30,didattici per bambini con le apicoltrici Emily e Alessia. Nel pomeriggiocon il cantautore Alessandro Pellegrini; alle 14.30 catalogazione delle campionature di erbe raccolte e degustazione delle tisane di autunno con l’erborista Antonio Greco. Si potranno conoscere i produttori del paese: norcini, allevatori e ricordi di transumanza a cura della Pro Loco di Monte Cavallo. Non mancheranno dimostrazioni della produzione di salame spalmabile e formaggio, con possibilità di degustare bruschette ai sapori di montagna. Alle 17.