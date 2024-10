Palma Campania: stalking condominiale. 54enne arrestato dai Carabinieri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Minaccia i vicini con un coltello da cucina, i coniugi hanno chiesto aiuto al 112. Gli agenti sono subito intervenuti sul posto I Carabinieri della sezione radiomobile di Nola hanno arrestato per stalking condominiale e porto abusivo di arma un 54enne di Palma Campania. Due coniugi, vicini del 54enne, hanno chiesto aiuto al 112. L’uomo si era presentato poco prima davanti l’uscio della loro abitazione impugnando un grosso coltello da cucina. Li ha minacciati di morte e – secondo quanto ricostruito dai militari – non era la prima volta. Già in passato c’erano stati problemi di vicinato, spesso denunciati. Nell’abitazione del 54enne i Carabinieri hanno trovato il coltello e hanno stretto le manette ai suoi polsi. Prima di essere portato via, nonostante la presenza dei militari, ha minacciato ancora una volta la coppia, promettendo di tornare ad ammazzarli. Puntomagazine.it - Palma Campania: stalking condominiale. 54enne arrestato dai Carabinieri Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Minaccia i vicini con un coltello da cucina, i coniugi hanno chiesto aiuto al 112. Gli agenti sono subito intervenuti sul posto Idella sezione radiomobile di Nola hannopere porto abusivo di arma undi. Due coniugi, vicini del, hanno chiesto aiuto al 112. L’uomo si era presentato poco prima davanti l’uscio della loro abitazione impugnando un grosso coltello da cucina. Li ha minacciati di morte e – secondo quanto ricostruito dai militari – non era la prima volta. Già in passato c’erano stati problemi di vicinato, spesso denunciati. Nell’abitazione delhanno trovato il coltello e hanno stretto le manette ai suoi polsi. Prima di essere portato via, nonostante la presenza dei militari, ha minacciato ancora una volta la coppia, promettendo di tornare ad ammazzarli.

