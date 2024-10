Gaeta.it - Operazione dei Carabinieri contro la corruzione: nove misure cautelari per fungerenti pubblici e imprenditori

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importantecondotta daidel Nucleo Investigativo di Caserta ha portato all’esecuzione dinei confronti di funzionari. Questi provvedimenti, emessi su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono il risultato di un’indagine approfondita riguardante gli appalti per la manutenzione del verde pubblico nei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada, dove sarebbe emersa l’esistenza di un cartello illecito pensato per favorire determinati operatori economici. Conferenza stampa e dettagli dell’Alle 10 di oggi, presso gli uffici della Procura, si terrà una conferenza stampa in cui verranno forniti ulteriori dettagli sull’