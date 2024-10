Gaeta.it - Operazione contro lo spaccio a Trapani: sei arresti per droga e armi

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di sei persone a, coinvolte in un’che ha riscontrato la detenzione di sostanze stupefacenti eclandestine. La crescente enfasi su questi reati ha sollevato preoccupazioni tra i residenti locali, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante nel quartiere di Villa Rosina, noto per la sua vivacità ma anche per problematiche legate alla criminalità.nel quartiere di Villa Rosina L’, condotta dai carabinieri della compagnia di, ha avuto luogo nei pressi di un’attività commerciale nel quartiere di Villa Rosina. Considerato un punto nevralgico per il traffico di, il blitz ha coinvolto sei persone, tra cui un 50enne, due uomini di 37 anni, un 36enne, un 18enne die un 50enne calabrese.