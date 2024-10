Oceania 2 | Al via le prevendite e assaggio della colonna sonora (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono partite ufficialmente le prevendite per Oceania 2, l’atteso nuovo film animato targato Walt Disney Animation. La nuova emozionante avventura al cinema di Vaiana ed i suoi amici è sempre più vicina, e per l’occasione sul sito ufficiale del film animato è già possibile prenotare i propri ticket. Inoltre, Disney ha anche diffuso un breve estratto dalla colonna sonora di Oceania 2, con un occhio particolare a “Il Nostro Posto è Qui“, il brano cardine della suddetta. Oceania 2 sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 27 novembre 2024, a questo nostro indirizzo è possibile riapprezzare il trailer ufficiale. Oceania 2 Note di produzione Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr. Universalmovies.it - Oceania 2 | Al via le prevendite e assaggio della colonna sonora Leggi tutto 📰 Universalmovies.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono partite ufficialmente leper2, l’atteso nuovo film animato targato Walt Disney Animation. La nuova emozionante avventura al cinema di Vaiana ed i suoi amici è sempre più vicina, e per l’occasione sul sito ufficiale del film animato è già possibile prenotare i propri ticket. Inoltre, Disney ha anche diffuso un breve estratto dalladi2, con un occhio particolare a “Il Nostro Posto è Qui“, il brano cardinesuddetta.2 sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 27 novembre 2024, a questo nostro indirizzo è possibile riapprezzare il trailer ufficiale.2 Note di produzione2 è diretto da David Derrick Jr.

