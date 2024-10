Nuova assunzione GPS sostegno: si deve svolgere solo lezione simulata? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il docente assunto nell'a.s. 2022/23 da GPS sostegno e Nuovamente assunto nel 24/25 deve sostenere la lezione simulata? L'articolo Nuova assunzione GPS sostegno: si deve svolgere solo lezione simulata? . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il docente assunto nell'a.s. 2022/23 da GPSmente assunto nel 24/25sostenere la? L'articoloGPS: si? .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: AssunzioniI fascia: si può accettare altra proposta di nomina? Cosa interrompe il vincolo?; AssunzioniI fascia: pubblicato il decreto che regola la procedura delle assunzioni per il 2024-25 e il 2025-26; Assunzioni straordinarie da2024/25. Pubblicato il decreto ministeriale [SCHEDA]; Assunzioni per il ruolo 2024 docenti dida: ecco i BOLLETTINI [Aggiornato]; Procedura straordinaria di assunzioni daI fascia 2024/2025: parere CSPI; Assunzioni2024, quando si applica riserva posti e per quali categorie; Approfondisci 🔍

Neoassunto da GPS sostegno 24/25 per il ruolo: si potrebbe ritornare rinunciare al ruolo e tornare a svolgere supplenze?

(orizzontescuola.it)

Il docente assunto da GPS sostegno, qualora non riesca a sostenere l'anno di prova, avrà un altro contratto al 31/08 per svolgere il predetto anno. E' possibile rinunciare alla procedura.

Elenchi aggiuntivi GPS 25/26: posso inserire una nuova classe di concorso oltre a quella per cui sono già incluso?

(orizzontescuola.it)

Nel corso del corrente a.s. si presenteranno le istanze per l'inclusione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS a.s. 2025/26.

Organici: Previsti tagli alle cattedre, ma anche compensazioni in arrivo per l’organico di sostegno

(informazionescuola.it)

Cosa prevede la bozza della Legge di Bilancio 2025 riguardo ai tagli nell'organico scolastico e le assunzioni per l'organico di sostegno?

Graduatorie GPS 2024 – 2026: elenco per tutte le province

(ticonsiglio.com)

Gli elenchi sono pubblicati in concomitanza con l’apertura delle domande per le supplenze docenti e per le assunzioni dalle GPS sostegno ... questo elenco con le nuove graduatorie pubblicate.