Nuoro, dramma in strada: muoiono quattro giovanissimi, hanno tutti meno di 20 anni. Chi sono (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Fiat Punto su cui viaggiavano è uscita di strada sulla provinciale 69 a Nuoro e si è ribaltata, finendo in una scarpata. quattro morti Mercoledì 30 ottobre, di sera, lungo la strada provinciale 69 nel comune di Fonni, in provincia di Nuoro, una Fiat Punto rossa sulla quale viaggiavano quattro ragazzi del paese tra i 17 e i 20 anni è uscita di strada durante una curva e si è ribaltata, finendo in una scarpata. Tremendo il bilancio: nessuno di loro è sopravvissuto. Incidente a Nuoro: morti quattro ragazzi di meno di 20 anni (cityrumors.it / ansafoto)Secondo le prime indagini, pare che l'incidente sia avvenuto nel tardo pomeriggio e che l'area in cui l'auto è uscita di strada sia priva di guardrail, dettaglio che potrebbe aver favorito la caduta nella scarpata del mezzo.

In una curva l'auto è uscita di strada, ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata. Le cause sono ancora da accertare.

